У православных верующих начался Великий пост

У православных верующих сегодня начался Великий пост. Семь недель прихожане готовятся к главному празднику - Воскресению Христову. В этом году Пасху встретят 20 апреля.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Храме Христа Спасителя провёл вечернюю службу и возглавил особый чин прощения. В проповеди предстоятель напомнил, что это особое время размышлений, когда в первую очередь человек должен сосредоточиться на духовных вопросах.

Перед Великим постом шумными гуляниями завершили Масленичную неделю. Праздник отметили по всей стране блинами, горячим чаем и различными забавами.