В Перу спасли маленького мальчика, провалившегося в колодец

История из Перу, где всем миром спасали полуторогодовалого Хесуса. Ребенок провалился в технический колодец, освободили его спустя почти сутки.

Встревоженные лица - это жители поселка Укаяли. Местный колодец. И душераздирающий детский плач.

Этот плач маленького Хесуса Матео облетел всю страну. Телеканалы Перу ведут прямую трансляцию. Спасательная операция идет уже 4 часа. Первыми рыдания услышали соседи. Стали искать, откуда странные звуки, и быстро нашли - кричали под землей. И тут родители Хесуса пришли в ужас - они узнали голос собственного сына.

Жители поселка пытались справится своими силами - не получилось. Вызвали все экстренные службы: приехали полицейские, пожарные - тоже не вышло.

К ночи прибыло подкрепление - на месте ЧП появилась тяжелая техника. В колодец пробраться сверху не получается! Нужна траншея сбоку. Экскаваторщики стараются работать аккуратно, ведь цена их ошибки - целая жизнь.

Вся страна переживает еще час... а потом эти кадры облетают весь мир. Ребенок спасен. Спустя 20 часов. Маленького Хесуса экстренно госпитализируют в региональный медцентр. Врачи проводят первые обследования.