На "Оскаре" Юру Борисова похвалил Роберт Дауни-младший: "Добро пожаловать в мир успеха, брат"

В Голливуде прошла церемония вручения наград кинопремии "Оскар". За приз в категории "Лучший актер второго плана" боролся российский актер Юра Борисов, снявшийся в фильме "Анора". Но его обошел Киран Калкин с драмой "Настоящая боль".

Хотя Борисов и остался без заветной статуэтки, со сцены кинотеатра "Долби" его работу отметил объявлявший победителей Роберт Дауни-младший. "Выдающаяся игра, добро пожаловать в мир успеха, брат. У тебя большое будущее, и ты на своем месте", — сказал Дауни-младший, обращаюсь к россиянину.

"Анора" взяла несколько наград, в том числе главную — "Оскар" за лучший фильм. Шон Бэйкер стал лучшим режиссером, Майки Мэдисон — лучшей актрисой. Лента также получила награды в категориях "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший монтаж".

Кроме того, статуэтками были отмечены Эдриан Броуди за роль в драме "Бруталист". Зои Салдана получила свой первый "Оскар" как лучшая актриса второго плана за фильм "Эмилия Перес", а композиция El Mal стала лучшей песней.

Лучшим анимационным фильмом назван "Поток", также "Оскар" у анимационной короткометражки "В тени кипариса". Мюзикл "Злая" с Адрианой Гранде и Синтией Эриво получил статуэтки за дизайн костюмов и работу художника-постановщика. Фильм "Конклав" режиссера Эдварда Бергера, снятый на основе одноименного романа Роберта Харриса, победил в номенации "Лучший адаптированный сценарий". "Субстанция" с Деми Мур в главной роли получила "Оскар" за лучшие макияж и прически.