Захарова нашла занятие сбежавшим от армии украинцам

Сбежавшим с Украины от призыва в армию гражданам нашли достойное занятие. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Трюдо ранее высказался по поводу возможной отправки военных армии Канады на Украину. Говоря о "миротворческой миссии", премьер указал, что этот вопрос, как и остальные возможные меры помощи Киеву, находится на рассмотрении.

Захарова в комментарии к этой новости задалась вопросом: кто же будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Американский президент Дональд Трамп недавно заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата, передает РИА Новости. Видимо, на защиту встанут сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы, предположила дипломат в своем Telegram-канале.