После провала на переговорах с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский пытается продолжать диктовать свои условия. В Британии он заявил, что Украина не готова подписать соглашение о прекращении огня в обмен на потерю своих земель.

"Украинский лидер отметил, что Киев никогда не признает присоединение территорий Россией. Даже в том случае, если это будет попытка заключить мирное соглашение", — сообщает The Guardian.

По словам Зеленского, подобное соглашение в будущем может привести к напряженности, ведь "люди захотят восстановить справедливость". "Мы не хотим ничего, что не принадлежит нам", — объявил глава киевского режима.

Зеленский отметил, что поддерживающие Украину или желающие быть "посредниками" страны понимают, что конфликт должен закончится не так, как считает правильным Киев.

Напомним, 2 марта в Лондоне прошел саммит, организованный премьером Великобритании Киром Стармером. В нем приняли участие представители 18 стран и объединений. На мероприятии должны были обсуждать вопросы обеспечения "длительного мира". Но по итогам саммита его участники лишь выделили средства на продолжение конфликта.

В Лондон Владимир Зеленский прибыл после скандала в Белом доме, где глава киевского режима устроил перепалку с Дональдом Трампом. В результате президент США выставил гостя вон.