Трамп призвал американцев меньше беспокоиться о Путине

Гражданам Соединенных Штатов надо меньше беспокоиться о президенте России Владимире Путине. В стране достаточно внутренних проблем, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Как написал Трамп в своей соцсети Truth Social, американцам следовало бы больше беспокоиться, в частности, о бандах мигрантов-насильников и наркобаронах, въезжающих в США. Также в страну попадают, по словам хозяина Белого дома, убийцы и пациенты психиатрических клиник. Политик подчеркнул: если не решить эти проблемы, Штаты могут прийти к тому же, к чему пришла Европа.

Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию. В день своей инаугурации 20 января он заявил, что начнет процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Из-за положения на южной границе Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации.