Владимир Зеленский верит, что сможет наладить отношения с США и Дональдом Трампом. Лидер киевского режима не намерен отказываться от соглашения по полезным ископаемым.

Президент Украины считает, что сделка с Вашингтоном станет первым шагом к гарантиям безопасности. Но этого Зеленимому недостаточно, пишет Reuters.

Трамп выразил заинтересованность в украинских полезных ископаемых еще в начале февраля. Но поначалу Киев был против подписания соглашения. После согласования всех изменений в документе, 28 февраля Зеленский приехал в Белый дом, чтобы заключить сделку.



Но переговоры с президентом США у лидера киевского режима не задались. Зеленский вел себя несдержанно, спорил с Трампом, и не показал заинтересованность в мире. Трамп досрочно прервал встречу и попросил украинского коллегу покинуть Белый дом.