В зоне СВО российские военные стремительно развивают наступление на Красноармейском направлении. Там уничтожены два немецких танка "Леопард" вместе с экипажами. Идут штурмы в нескольких посёлках, которые ВСУ превратили в укрепрайоны. Также наши бойцы предотвратили очередную крупную провокацию неонацистов. В ДНР ликвидированы диверсанты, переодетые в форму российской армии.

Этот флаг Евросоюза командир диверсионной группы бандеровцев прятал в носке. Второй – украинский - в ботинке. Переодетые в форму российских военных националисты пытались незаметно просочиться в Дзержинск. Через развалины и разбитые высотки. Группа собиралась напасть на позиции наших штурмовиков. Атаковать и затем незаметно уйти. А флаги нужны были как опознавательные знаки – показать своим, чтобы не стреляли и дали коридор для отступления. Но разведчики успели перехватить сеанс радиосвязи и встретить боевиков шквальным огнем. Часть диверсантов ликвидирована на месте. Еще семеро – захвачены в плен.

Это еще не все грустные новости для наемников из Европы. Операторы ударного беспилотника выследили иностранного "туриста" в кустах. Это тоже идейный неонацист из Швеции. Установлен его позывной – "Рудий", или в переводе на русский – "Рыжий". Брошенный украинскими боевиками, "Рудий" пытался уворачиваться от гранат. Потом делал какие-то знаки руками. Но уйти ему не дали. Как и экипажам двух немецких "Леопардов". Одну машину заметили во время движения. Вторую – в замаскированном капонире. Результат "охоты за кошками" Бундесвера – на этих кадрах.

Ситуация в районе Пятихаток начала развиваться стремительно. Полное освобождение поселка, которое может произойти в ближайшие день-два, позволит российской группировке начать подготовку к штурмам самых важных укрепрайонов в Запорожской области. А еще – полностью овладеть территорией крупнейшего месторождения марганцевой руды. Этот комплекс, подсчитали экономисты, обеспечит важнейшим сырьем металлургическую отрасль России.

В Курской области российская авиация взяла под контроль едва ли не всю логистику националистов. Во многом благодаря новым бомбам. Усовершенствованный модуль коррекции позволяет обходить системы РЭБ противника. И сам боеприпас летит дальше предыдущего аналога на 3 километра. Это облегчает буквально каждый штурм на земле. Бандеровцам отрезаны практически все пути отхода в Сумскую область. Потому их оборона сегодня в глубоком коллапсе. И способность сопротивляться тает с каждым днем.