Белый дом планирует рассмотреть вопрос о прекращении военной помощи Киеву

Положение ВСУ в ближайшее время может усугубиться еще больше. Сегодня в Вашингтоне администрация Дональда Трампа планирует рассмотреть вопрос о прекращении военной помощи Украине. По данным издания "Нью-Йорк Таймс", поводом к этому стал результат встречи президента США с Зеленским, в ходе которой главарь киевского режима вступил в перепалку с американским лидером и заявил о желании продолжать боевые действия. Сгладить горечь от провального вояжа своего подопечного за океан был призван саммит европейских "ястребов" в Лондоне, впрочем, и его итоги оказались неоднозначными.

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