Собянин: Проект "Московское долголетие" объединил более 620 тыс. москвичей

Свыше 15 тысяч творческих, спортивных и образовательных групп, около 140 специализированных центров. О развитии проекта "Московское долголетие", который стал неотъемлемой частью жизни столицы, рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

За семь лет своего существования программа объединила более 620 тысяч горожан старшего поколения. Ряд научных исследований показал положительное влияние проекта на качество жизни участников, их физическое и ментальное здоровье. К услугам москвичей - свыше 40 направлений занятий. Их проводят профессиональные преподаватели на базе музеев, библиотек, фитнес-центров и других организаций. Они охватывают все районы города, поэтому заниматься можно недалеко от дома.