В Ленобласти восстановят более 270 документов времен Великой Отечественной войны

Уникальные фотографии, дневники и концертные афиши времён Великой Отечественной войны. В Международном центре реставрации восстановят свыше 270 документов из архивов Санкт-Петербургской филармонии.

Чтобы старинная бумага сохранялась как можно дольше, ее держат в дистиллированной воде - так снижается кислотность. Эта афиша концерта от 30 января 1944 года. В программе Сен-Санс, Пуччини, Иоганн Штраус. Таких свидетельств насыщенной культурной жизни военных лет реставраторам предстоит восстановить сотни.

"Внизу часто наблюдается такая подпись, что все средства будут переведены на нужды фронта. Как же это перекликается с тем, что сейчас происходит", - отметил Виталий Грошев, художник-реставратор мастерской реставрации графики Международного центра реставрации.

Всё это время афиши хранились в архивах Ленинградской филармонии. В год 80-летия Великой Победы им решили придать экспозиционный вид, чтобы показать: героическая борьба шла не только на фронте. Огромную роль для будущих поколений сыграло и духовное противостояние бесчеловечности нацистов в те страшные годы.

Основной состав ленинградского филармонического оркестра во главе с маэстро Мравинским был эвакуирован за Урал сразу после начала войны. Музыканты ездили с концертами по Сибири. В осажденном голодном Ленинграде остался коллектив Радиокомитета. Всю блокаду оркестр под руководством Карла Элиасберга мужественно играл кантаты и симфонии для умирающих, но не сломленных горожан.

Порой ценой собственной жизни - и это тоже помнят афиши. На одной из них заклеена фамилия лектора: он скончался в день своего выступления, и его заменил коллега.

Ленинградская филармония не прекращала работу все военные годы. За четыре сезона дали 184 концерта, из них 121 - непосредственно в период блокады. В Большом зале не было света и отопления, публике разрешали находиться в верхней одежде. Но концерты неизменно проходили с аншлагом.

Ленинградцы называли этот подвиг филармонистов культурной прививкой против войны. Вот фотография от 13 ноября 1943-го, в зале нет свободных мест. А это на следующий день, выступление пианиста Эмиля Гилельса - снова аншлаг. Записная книжка директора филармонии буквально испещрена пометками о концертных планах. Вот договоренность со всесоюзно знаменитым пианистом Святославом Рихтером - он обещает играть 17 января 1944-го, а ведь до полного снятия блокады еще целых десять дней!

"Из-за блокадного кольца знаменитейшие московские солисты прилетали, несмотря на огромный риск такого перелета, в блокадный Ленинград, чтобы поддержать ленинградцев своим искусством и выступить с оркестром Ленинградского радиокомитета", - рассказала Юлия Кантор, заместитель директора Санкт-Петербургской филармонии по просветительской деятельности, доктор исторических наук.

Нынешние музыканты играют по тем же рукописным партитурам, по которым работали их предшественники 80 с лишним лет назад. Ноты выдали оркестрантам в филармонической библиотеке, и они в идеальном состоянии. Словно в доказательство того, как много значила для людей музыка в то тяжелое время. И как сильно ее берегли.