Галкин* после скандала показал "свежую" Аллу Пугачеву

Алла Борисовна в первое воскресенье марта отмечает День желтых цветов. Несколько лет праздник в честь начала весны придумала сама Примадонна. Раньше она собирала друзей в своем доме, устраивала застолье. Но уже третий год Пугачева встречает весну за границей, а рядом только семья.

Муж-иноагент решил поднять настроение Алле Борисовне и поздравил ее в соцсети, опубликовав несколько фотографий. "Поздравляю мою любимую с Днем желтых цветов, с Первым воскресеньем весны!" — подписал снимки Максим Галкин*.

Однако внимательные поклонники Примадонны возмутились, ведь все кадры были архивные. Многие пользователи Сети и вовсе упрекнули юмориста в том, что он попытался их обмануть. Народ потребовал показать, как Алла Борисовна выглядит сегодня.

После скандала Галкин* все-таки обнародовал еще один снимок. На нем Пугачева предстала в ярко-желтом костюме, ее голову прикрыла кепка, а глаза – темные очки. Примадонна сидела за столом и улыбалась.

"Под предыдущими фотографиями некоторые товарищи были недовольны тем, что фотографии старые. Вот вам свежая, с сегодняшнего празднования. Привет всем!" — написал Максим.

* внесен Минюстом России в список иноагентов.