ВКС нанесли удар полуторатонными бомбами по Гуляйполю

Пункты дислокации подразделений ВСУ в Запорожской области стали целью атаки ВКС России. Нанесен мощный удар авиабомбами ФАБ-1500 и ФАБ-500, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что удар нанесли экипажи самолетов Су-34 истребительно-бомбардировочной авиации ВКС России. Поражены пункты сосредоточения подразделений украинской армии в населенном пункте Гуляйполе.

По данным Минобороны, во время боевого вылета применялись авиационные бомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500. Бомбы оснащены универсальным модулем планирования и коррекции.