Глава киевского режима не планирует покидать свой пост. Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая прошлого года, уверен, что сменить его будет непросто.

"Потому что недостаточно просто провести выборы. Потребуется не допустить моего участия. А это будет немного сложнее", — заявил Зеленский Sky News.

Накануне, 2 марта, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что главе киевского режима нужно прийти в себя и с холодной головой вернуться за стол переговоров. В противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

28 февраля в Белом доме состоялась встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Американский лидер был настроен доброжелательно, он встречал украинского коллегу на крыльце Белого дома и начал встречу с шутки. Но в итоге переговоры завершились досрочно после перепалки президентов. Трамп обвинил Зеленского в неуважении и выставил из Овального кабинета. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.