Трамп созвал совещание по мерам в отношении Зеленского

Судьбу украинского лидера Владимира Зеленского обсудит президент США Дональд Трамп с американскими чиновниками. На совещании речь пойдет о мерах в отношении Киева – в том числе и о прекращении военной помощи Украине, пишет The New York Times.

По данным издания, на встрече будут присутствовать госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Питер Хегсет. Большинство помощников президента США настаивают на отставке Зеленского: по их мнению, это должно быть частью любой возможной сделки с Киевом.

Американские СМИ отмечают, что ситуация вокруг украинского лидера все больше накаляется, в Вашингтоне звучат заявления о необходимости смены власти в Киеве. В частности, советник бывшего президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц высказался за проведение в Украине открытых выборов. Он убежден, что США хотят видеть в Киеве лидера, который сможет эффективно договариваться как с Вашингтоном, так и с Москвой.