Спецслужбы предотвратили теракт в московском метро

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракты в столичном регионе. Злоумышленник планировал взрывы в синагоге и в московском метрополитене, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, гражданин России, уроженец одной из стран Центральной Азии, намеревался подорвать самодельное взрывное устройство в "культовом еврейском учреждении" в Подмосковье. Кроме того, злоумышленник планировал взрыв на одной из станций московского метрополитена.

Как установило следствие, террорист провел разведку и купил нужные компоненты. При обыске в его квартире нашли оружие и материалы, используемые для создания самодельных бомб. По завершении акции он планировал выехать в Афганистан и присоединиться к международной террористической организации. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России, ответным огнем он был нейтрализован, передает "ТВ Центр".