Раскрыты подробности подготовки теракта в столице и Подмосковье

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в столице и Подмосковье. Атаки готовил уроженец одной из стран Центрально-Азиатского региона, член запрещённой в России международной террористической организации. Целями должны были стать религиозное учреждение и станция метро.

Быстро, четко и слаженно. Так этой ночью работал спецназ Федеральной службы безопасности. В небольшом загородном доме скрывался террорист. Сначала ему предложили самостоятельно открыть дверь, но он оказал сопротивление.

Судя по всему, мужчина попытался открыть огонь из пистолета Макарова по сотрудникам ФСБ. Его сразу же ликвидировали. Он уроженец Центрально-Азиатского региона с российским гражданством. Известно, что радикал вступил в запрещенную в России международную террористическую организацию и планировал подорвать самодельные устройства сразу в двух местах столичного региона.

Для этого мужчина провел разведку местности, приобрел компоненты, необходимые для создания взрывчатки. После совершения терактов планировал выехать в Афганистан и там уже продолжить работу на запрещенную организацию.

В доме, где находился радикал, сотрудники ФСБ обнаружили настоящий арсенал: огнестрельное оружие, составные части, химические вещества и поражающие элементы для взрывчатки, а в телефоне террориста была настоящая инструкция по ее сборке.

ФСБ возбудило уголовное дело по двум статьям "Террористический акт" и "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".