Автор песен Долиной и Аллегровой Адриан Корчинский умер на глазах жены

В Москве скончался композитор, автор музыки к песням Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона, Ирины Аллегровой и других известных артистов Адриан Корчинский. Ему было 65 лет.

Как пишет SHOT, трагедия произошла вечером 2 марта. Музыкант был дома, в своей квартире на Хамовническом Валу. Вместе с женой он сидел за столом, но внезапно потерял сознание и упал. Супруга композитора тут же вызвала скорую, но приехавшие медики лишь констатировали смерть Корчинского. По предварительным данным, музыкант скончался из-за гипертонии.

Адриан Корчинский — лауреат премии ЮНЕСКО. Он родился 13 марта 1959 года во Львове, а в школьные годы переехал в Москву. Корчинский писал музыку к песням Николая Караченцова, Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной и многих других известных артистов. Также композитор создавал музыку для программ на российских телеканалах.