Родственники разочарованны наследством, которое оставила Светличная

Светлана Светличная скончалась 16 ноября прошлого года. Через три месяца семья вступит в наследство, но как оказалось, после себя актриса практически ничего не оставила.

После смерти звезды "Бриллиантовой руки" ряд "желтых" изданий сообщал, что у Светличной баснословное наследство — только драгоценностей на миллионы рублей, а еще остались наличные и недвижимость. Но внучка артистки призналась, что нашла в квартире Светланы Афанасьевны только дешевую бижутерию.

"Недавно поливала цветы в ее квартире, нашла коробочку с украшениями. Там лежала одно маленькое серебряное колечко. Оно мне даже на мизинец не надевается. На нем написано „Спаси и сохрани“, а остальное все — пластмассовые сережки и деревянные бусы", — рассказала Мария Ивашова журналу "Караван историй".

Даже квартира Светличной может не достаться семье. Актриса не собиралась отдавать недвижимость сыну и внучке. Отношения с близкими у Светланы Афанасьевны были натянутыми.

"Маша неблагодарная, от нее я никогда не испытывала тепла. Поэтому решили: отдам свою квартиру в Ясенево хорошим людям, хорошей семье. Это мои соседи. Пускай потом меня с благодарностью вспоминают", — говорила при жизни Светличная.