Генпрокуратура признала нежелательными в России НПО из Бельгии

Две бельгийские НПО — Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее крыло European Liberal Youth – признаны нежелательными в России. Решение приняла генеральная прокуратура.

По данным ведомства, названные бельгийские НПО неоднократно выступали за изоляцию России. Организации, в частности, призывали США и европейские страны снять ограничения на удары по территории России западным дальнобойным оружием.

Подчеркивается, что Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party - одна из самых антироссийски настроенных политических сил Европейского союза. НПО пытается дискредитировать внутреннюю и внешнюю политику России, обвиняют Москву в нарушении демократических принципов.