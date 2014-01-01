Следком назвал число воюющих за ВСУ иностранных наемников

В рядах Вооруженных сил Украины воюют 3,3 тысячи иностранных наемников. Такие данные привел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как отметил глава Следственного комитета, ведомство обладает информацией о наемниках из 70 стран. В частности, 712 "солдат удачи" прибыли из Грузии, 694 — из Великобритании, 719 — из Канады.

Бастрыкин ранее рассказал, что с 2014 года следователи возбудили более шести тысяч дел в отношении представителей руководства Украины, силовых структур и членов радикальных националистических объединений. Также вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых 871 наемника. Еще 652 воюющих на стороне ВСУ иностранца объявлены в международный розыск.