Британские журналисты предположили, что будет с Лондоном в случае удара российским ракетным комплексом стратегического назначения "Тополь". Данные, опубликованные газетой Daily Express, должны заставить европейских лидеров задуматься.

Издание представило карту, на которой столицу Великобритании разделили на четыре зоны поражения. Центр Лондона на получившейся модели стерт с лица Земли.

Во вторую зону попали Брикстон, Камден, Фулхэм и другие примыкающие к центру районы. В случае ядерного удара там не останется ни одного здания. Третья зона — окраина Лондона, если во время удара там окажутся люди, то они серьезно пострадают, но выживут. В четвертой зоне поражения — пригороды британской столицы, там произойдут небольшие взрывы.

Газета Daily Express, которая не раз публиковала фейки о конфликте на Украине, утверждает, что есть вероятность обострения ситуации, если мирные переговоры пройдут без Киева. Кроме того, журналисты призвали Европу увеличить оборонные расходы.