Собянин: Городской вокзал "Беговая" станет одним из самых востребованных в Москве

Строительство городского вокала "Беговая", который объединит сразу два МЦД, планируют завершить до конца следующего года. Ход работ сегодня проверил мэр Москвы Сергей Собянин. Особенность проекта - кроссплатформенная пересадка. Что позволит пассажирам переходить между диаметрами буквально за минуту.

Добираться от метро до платформы "Беговой" Смоленского направления Московской железной дороги и D1 пассажирам сейчас не очень неудобно. А курсирующие рядом поезда 4-го диаметра пока и вовсе следуют мимо. Всё изменится со вводом в строй нового городского вокзала. Он свяжет единой пересадкой МЦД-1 и МЦД-4, а также станции метро Таганско-Краснопресненской линии и БКЛ.

"В настоящее время возведены практически все платформы с частью конструктивов навеса, возведен конкорс. Ведутся работы по возведению крыши, в ближайшее время начнутся работы по возведению павильонов", - сообщил Виктор Кальщиков, начальник дирекции центральных диаметров Департамента транспорта Москвы.

Надземный пешеходный переход строят прямо у эстакады Третьего транспортного кольца. По обеим сторонам от путей разместятся комфортные теплые вестибюли на выход и вход. Возводить объекты в условиях столь плотной застройки и интенсивного трафика, не создавая при этом помех движению – задача, казалось бы, невозможная. Однако все работы ведутся без остановок движения поездов. Ход строительства сегодня проинспектировал Сергей Собянин.

"Вместе с РЖД реализуем программу строительства Московских городских вокзалов. Сейчас одновременно в стройке находятся семь объектов, крупнейшим из этих объектов является новый городской вокзал на Беговой, который объединит МЦД-1, МЦД-4, действующее метро на Беговой и, конечно, улучит обслуживание трех московских районов, такие объекты как ипподром, Боткинская больница, большие деловые и жилые кварталы Москвы", - отметил Собянин.

"Мы выполнили работы, собственно, по металлу и по конструктиву уже основного конкорса, планируем в конце этого года, в начале следующего начать уже работу, перешагнуть пути МЦД-1 и начать интеграцию уже второй части вестибюля. Завершение у нас планируется четвёртый квартал 26 года, мы планируем полностью для пассажиров открыть", - сообщил Андрей Макаров, заместитель генерального директора ОАО "РЖД".

Прилегающую к вокзалу территорию благоустроят. Изменится и схема организации дорожного движения, остановки наземного транспорта также перенесут ближе к выходам. Завершить строительство объекта планируют уже к концу следующего года.