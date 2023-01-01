Пять лет колонии: как Елена Блиновская отреагировала на приговор

Савеловский суд Москвы вынес приговор по громкому делу "Королевы марафонов". Елене Блиновской дали пять лет колонии общего режима. А ещё четыре года она не сможет заниматься коммерческой деятельностью. Также ей предстоит выплатить огромные долги.

Сегодня Савеловский районный суд Москвы огласил приговор предпринимателю Елене Блиновской. Ее приговорили к 5 годам колонии общего режима, с нее взыскали 587 миллионов и штраф в один миллион рублей.

Напомним, Блиновскую задержали еще в апреле 2023 года за уклонение от уплаты налогов. Она пыталась покинуть Россию на автомобиле, но тогда попытку уйти от наказания правоохранительные органы пресекли. Сумма долга перед налоговой оказалась шокирующей - 918 миллионов рублей. А с учетом пени и штрафов получалось и вовсе почти полтора миллиарда.

Сначала "Королеву марафонов" поместили под домашний арест, но из-за нарушений меру пресечения изменили и отправили в СИЗО. В ноябре 2024-го блогера объявили банкротом. На этот шаг женщина пошла сознательно, чтобы погасить долги за счет личного имущества.

И только в январе 2025 Блиновская наконец признала вину. Оправдывалась тем, что не знала о том, что не может платить налоги по упрощённой схеме. На прошлом заседании Елена Блиновская от последнего слова отказалась.