Собянин пригласил горожан проголосовать за архитектурную концепцию нового Московского цирка

Сергей Собянин сообщил, что новое здание Московского цирка построят в Мнёвниковской пойме на северо-западе города. В своём личном блоге мэр рассказал, что в голосовании на портале "Активный гражданин" о будущем цирка приняли участие более 250 тысяч человек.

Причём, свыше 70 процентов высказались за то, что столице необходим новый современный цирк. Примерно половина москвичей посчитали, что новое здание надо строить на старом месте, на проспекте Вернадского, а остальные голосовали за новую площадку.

При этом специалисты и руководство Большого Московского цирка уверены, что из-за технической сложности возводить объект надо на новом месте. Судьбу старого здания решат после завершения строительства.

А на "Активном гражданине" стартовало новое голосование: каким будет Большой московский цирк. Впервые в голосовании смогут принять участие и дети.