Подразделения ВС России из группировки "Восток" вошли в село Днепроэнергия. Населенный пункт расположен на стыке границ Запорожской и Днепропетровской областей.

Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, российские войска ведут бои с ВСУ на окраинах села Днепроэнергия. Также начались встречные бои в районе сел Привольное и Вольное Поле. Кроме того, как заЯвил Рогов РИА Новости, после взятия под контроль села Бурлацкое российские подразделения начали продвижение в сторону села Веселое.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин ранее оценил итоги взятия российскими войсками Новоандреевки. По словам Пушилина, это открыло возможность ВС России взять под контроль трассу Красноармейск — Курахово.