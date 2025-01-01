С 1 апреля в России увеличат пенсии: кого коснется индексация

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,75%. Такое решение принято в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера.

Как пояснил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, увеличение выплат затронет 4,2 миллиона россиян. Эта мера коснется тех, кто не смог наработать требуемый трудовой стаж для получения страховой пенсии.

По словам Чаплина, в федеральном бюджете на 2025 год на эти цели предусмотрено около 85 миллиардов рублей. Если индексация не сможет довести уровень дохода пенсионера до прожиточного минимума, то остаток добавят доплатой.

Выплаты повысят не только получателям социальных пенсий, но и ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и осажденных городов, лицам, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф и другим категориям граждан, нуждающиеся в особой поддержке государства, пишет ТАСС.