Ситуация, произошедшая в Овальном кабинете Белого дома на встрече президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, беспрецедентна. Она продемонстрировала полное отсутствие дипломатических способностей у украинского лидера. Такую оценку визиту украинского лидера в Вашингтон дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в беседе с журналистами отметил, что Зеленский не желает воспринимать реальность. Об этом свидетельствуют его заявления о неготовности к каким- либо территориальным уступкам. Песков подчеркнул, что ситуация на земле со времен стамбульских договоренностей поменялась – и не видеть этого может только слепой.

Песков подчеркнул, что слова главы киевского режима Владимира Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту президента России. Владимир Путин говорил, что открытость России к урегулированию упирается в нежелание Киева завершать конфликт. И это проявилось в полный рост в Вашингтоне, приводит слова Пескова РИА Новости.