Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации до 1315 человек. Такие цифры сообщили в российском Минобороны.

Так, в зоне действия Восточной группировки войск потери ВСУ составили до 190 человек, в зоне ответственности группировок "Север" и "Днепр" — до 115 военных. Еще 205 человек ВСУ потеряли в зоне действия подразделений группировки "Юг".

Основные потери украинской армии пришлись на зону действия группировки "Центр" — до 605 военных. Там же российские войска уничтожили танк и четыре бронемашины.

Кроме того, за минувшие сутки российские Вооруженные силы поразили украинские военные аэродромы и цеха по производству беспилотников.