Вдова рассказала о памятнике на могиле Левкина: "Это будет народный арт-объект из груды камней"

Владимир Левкин скончался 17 ноября прошлого года. Несколько лет бывший солист группы "На-На" боролся с раком. Похоронили артиста на Троекуровском кладбище столицы.

Семья Левкина уже работает над созданием памятника на могиле исполнителя. Вдова экс-нанайца Марина Левкина пару недель назад провела благотворительный концерт, чтобы собрать средства для установки монумента.

"Мы уже сейчас думаем про то, как будет выглядеть будущая композиция на могиле настоящего артиста, любящего папы, мужа и брата", – рассказала вдова музыканта.

В обсуждении памятника участвуют дочери артиста и его сестра. Они уже придумали общую концепцию. От классической надгробной плиты семья сразу отказалась, так как при жизни Левкин говорил, что подобное его пугает.

"Будет некий народный арт-объект из груды камней, причем их число будет все время расти, поскольку каждый человек, приходя к Володе, сможет привести тоже камушек. Пока будут лежать эти камни и пока будет расти их число, будет жива и память о Левкине", — рассказала Марина в беседе с "Дни.ру".

Также на погосте установят гитару, потому что "Володя Левкин жить без нее не мог". Эскиз памятника уже заказан, родственники певца надеются, что успеют установить монумент к первой годовщине смерти.