ВСУ признали потери после удара по полигону под Днепропетровском

ВСУ понесли большие потери в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по полигону в Днепропетровской области. Это признал командующий Сухопутными Войсками ВСУ генерал-майор Михаил.

В своем Telegram-канале Драпатый назвал произошедшее трагедией. Он заявил, что сейчас идет расследование обстоятельств инцидента, командующий лично следит за его ходом. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала привлечь к ответственности главкома ВСУ Александра Сырского. Нардеп заявила, что он виновен в гибели личного состава на полигоне в Днепропетровской области.

Минобороны России в субботу сообщило об ударе "Искандером" по полигону ВСУ "Новомосковский" под Днепропетровском. В результате уничтожены 150 военных 157-й механизированной бригады. Также ликвидированы около 30 западных инструкторов. Украинские источники сообщили, что личный состав ВСУ был ликвидирован во время построения.