Песков: Зеленский не хочет мира на Украине

Пресс-секретарь президента России прокомментировал заявления Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом. Дмитрий Песков отметил, что глава киевского режима в Белом доме показал, что не хочет мира и не готов к переговорам.

"Они хотят продолжения войны. Поэтому в этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно. Выпадает очень важный элемент", — заявил представитель Кремля.

По своим Пескова, Зеленский своим поведением показал, что отказывается от урегулирования конфликта посредством переговоров, пишет ТАСС.

Напомним, встреча президентов США и Украины прошла 28 февраля. Переговоры завершились досрочно после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американский лидер упрекнул главу киевского режима в неуважении и попросил покинуть Белый дом. Трамп отметил, что Зеленский может "вернуться, когда он будет готов к миру".