Путин принял в Кремле главу республики Татарстан Минниханова

Почти в два раза выросла доля несырьевого сектора в общем объеме экспорта Татарстана. Экономическое и социальное развитие региона обсудили сегодня Владимир Путин и глава республики Рустам Минниханов на встрече в Кремле.

Татарстан - крупный промышленный центр. Он демонстрирует хорошие показатели во всех ключевых отраслях. Удалось решить проблемы с комплектующими в машиностроении - в частности, при сборке "КамАЗов". Модернизирован вертолетный завод. Масштабное обновление идет и на других предприятиях. При этом соблюдаются требования по защите окружающей среды.