Путин принял в Кремле главу республики Татарстан Минниханова

Почти в два раза выросла доля несырьевого сектора в общем объеме экспорта Татарстана. Экономическое и социальное развитие региона обсудили сегодня Владимир Путин и глава республики Рустам Минниханов на встрече в Кремле.
Татарстан - крупный промышленный центр. Он демонстрирует хорошие показатели во всех ключевых отраслях. Удалось решить проблемы с комплектующими в машиностроении - в частности, при сборке "КамАЗов". Модернизирован вертолетный завод. Масштабное обновление идет и на других предприятиях. При этом соблюдаются требования по защите окружающей среды.
Путин: У вас за предыдущие годы ВРП увеличился практически в три раза.
Минниханов: Да.
Путин: Татарстан – это промышленно развитый регион страны, он быстро развивается. Посмотрел материалы, которые вы представили. Вы пишете, что нагрузка на экосистему, тем не менее, сокращается.
Минниханов: Да.
Путин: Но все-таки это очень важный вопрос.
Минниханов: Каждый проект отвечает всем мировым нормам. Мы все требования "зеленой" и циркулярной экономики соблюдаем. Мы сейчас серьезно работаем в части модернизации наших существующих производств, где есть выбросы, и значительно их сократили. Это по выбросам и в воздух, и в воду. Очень большая федеральная программа.