Макрон рассказал о попытках изменить позицию Трампа по Украине

Эммануэль Макрон раскрыл детали разговора с Дональдом Трампом. Президент Франции пытался отговорить американского коллегу от идеи срочного прекращения огня на Украине.

Как рассказал Макрон в интервью итальянской газете Foglio, во время визита в Вашингтон он призвал американского коллегу изменить свою позицию и сделать упор на перемирия для операций в воздухе и на море. Французский лидер убежден, что такой режим легче контролировать, чем полное прекращение огня. Но Трамп коллегу слушать не стал.

План, который предполагает на месяц установить "перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры", Макрон подготовил совместно с британским премьер-министром Киром Стармером.