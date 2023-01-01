Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии

Елена Блиновская получила пять лет колонии по делу об уклонении от уплаты налогов. Такое решение вынес суд в Москве. Также с блогера взыскали 587 миллионов рублей.

Прокуратура ранее просила приговорить Блиновскую в шести годам колонии.

В то же время суд освободил "королеву марафонов" от наказания по одному из эпизодов обвинения в связи с истечением срока давности преступления.

Кроме того, Елене Блиновской придется заплатить штраф 1 млн рублей и 4 года будет запрещено заниматься коммерческой деятельностью.

Елена Блиновская была задержана весной 2023 года при попытке покинуть страну. По данным следствия, блогер при посредничестве супруга Алексея Блиновского уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.

Блогеру вменяли уклонение от уплаты налогов, легализацию доходов, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств платежей.