Путин похвалил российский автомобиль Aurus

Производимый в Татарстане российский представительский автомобиль Aurus – хорошая машина. Автомобиль оценил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Татарстана.

Рустам Минниханов, встречаясь с президентом в Кремле, рассказал Путину о полной сборке машин Aurus в Елабуге. Глава государства и сам передвигается на таком автомобиле.

Линейка представительских автомобилей Aurus создается в России с 2013 года по заказу Минпромторга. Предполагается, что они заменят парк служебных машин госслужащих. Также автомобили доступны и для коммерческих продаж, передает РИА Новости.