Расчет замаскированной самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" готов вести огонь уже через три минуты после получения приказа. За это время бойцы успевают убрать маскировку, зарядить пушку и навести ее на цель. Результат точного выстрела - на кадрах, снятых нашими операторами дронов.

Сообщается, что в Курской области под огневым контролем - абсолютно все логистические пути противника. Наши дроны, авиация и артиллерия контролируют все дороги для подвоза боезапасов и ротации всу своих частей. Это, конечно, серьезно сказывается на обороноспособности и моральном духе украинских солдат.

У артиллерийского расчета в Запорожской области - очень важная цель. За окраинами поселка Пятихатки корректировщики огня засекли шведскую самоходку. Расчет пристрелялся. И с третьего снаряда попал точно в башню.

Операторы дронов FPV, находясь в так называемом режиме свободной охоты, смогли обнаружить сразу два танка "Леопард". Один стоял в замаскированном капонире. Второй - шел на позицию.

Киевское командование, отгуляв выходные, официально признало крупные потери на полигоне в поселке Черкасское Днепропетровской области. Российские военные с высотного беспилотника заметили открытое передвижение живой силы противника: либо на построение, либо для проведения учений. И сразу нанесли удар кассетным "Искандером".

Самые тяжелые потери, согласно данным российского Минобороны, ВСУ несут сейчас в Красноармейске, который на Украине называют Покровском. И вокруг него.

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр": "Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям в районах населенных пунктов Новопавловка, Удачное, Красноармейск, Димитров, Елизаветовка, Андреевка, Котляровка и Успеновка Донецкой народной республики. Противник потерял до 605 военнослужащих".

Украинский диверсант, переодетый в российскую военную форму, пытался проникнуть в город Дзержинск. Торецк, если на украинский манер. Большая его часть уже под нашим контролем. При себе у солдата нашли флаги Украины и Евросоюза. Американские уже не в почете, поэтому сорванная фотосессия явно предназначалась для европейских зрителей. Там пока открыто не обсуждают новости украинской мобилизации. А вот за океаном ролики с работой людоловов уже набирают миллионы просмотров и сотни гневных комментариев.