Новости СВО: российские подразделения активно наступают на всех направлениях

Расчет замаскированной самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" готов вести огонь уже через три минуты после получения приказа. За это время бойцы успевают убрать маскировку, зарядить пушку и навести ее на цель. Результат точного выстрела - на кадрах, снятых нашими операторами дронов.

Сообщается, что в Курской области под огневым контролем - абсолютно все логистические пути противника. Наши дроны, авиация и артиллерия контролируют все дороги для подвоза боезапасов и ротации всу своих частей. Это, конечно, серьезно сказывается на обороноспособности и моральном духе украинских солдат.

У артиллерийского расчета в Запорожской области - очень важная цель. За окраинами поселка Пятихатки корректировщики огня засекли шведскую самоходку. Расчет пристрелялся. И с третьего снаряда попал точно в башню.

Операторы дронов FPV, находясь в так называемом режиме свободной охоты, смогли обнаружить сразу два танка "Леопард". Один стоял в замаскированном капонире. Второй - шел на позицию.

Киевское командование, отгуляв выходные, официально признало крупные потери на полигоне в поселке Черкасское Днепропетровской области. Российские военные с высотного беспилотника заметили открытое передвижение живой силы противника: либо на построение, либо для проведения учений. И сразу нанесли удар кассетным "Искандером".

Самые тяжелые потери, согласно данным российского Минобороны, ВСУ несут сейчас в Красноармейске, который на Украине называют Покровском. И вокруг него.

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр": "Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям в районах населенных пунктов Новопавловка, Удачное, Красноармейск, Димитров, Елизаветовка, Андреевка, Котляровка и Успеновка Донецкой народной республики. Противник потерял до 605 военнослужащих".

Украинский диверсант, переодетый в российскую военную форму, пытался проникнуть в город Дзержинск. Торецк, если на украинский манер. Большая его часть уже под нашим контролем. При себе у солдата нашли флаги Украины и Евросоюза. Американские уже не в почете, поэтому сорванная фотосессия явно предназначалась для европейских зрителей. Там пока открыто не обсуждают новости украинской мобилизации. А вот за океаном ролики с работой людоловов уже набирают миллионы просмотров и сотни гневных комментариев.