В Госдуме призвали сократить рабочие дни в Великий пост

В России в Великий пост хотят сократить рабочие дни на 2 часа. Правда, касаться это будет только первых четырех дней. С данной инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, это необходимо, чтобы соблюсти церковные традиции без ущерба для работы. Депутат также подчеркнул, что сокращение времени поможет россиянам успевать на вечерние богослужения.

"Православные люди в это время ходят на вечернее богослужение, слушают Великий канон Андрея Критского. И если работа заканчивается в 18 часов, люди просто не успевают", — пояснил Милонов.

Ранее в Госдуме был поднят вопрос о признании Пасхи и Троицы официальными праздниками. Соответствующие обращения главам всех регионов страны направил первый замруководителя думской фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев.