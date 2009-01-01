Суд отказал Блиновской в отсрочке наказания из-за детей

Савеловский районный суд Москвы отказал блогеру Елене Блиновской, осужденной на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денежных средств, в отсрочке исполнения наказания.

Адвокаты Блиновской просили суд отложить отправку клиентки в колонию в связи с тем, что у нее есть дети в возрасте до 14 лет: сыновья Платон и Мирон (родились в январе 2011 года) и дочь Аврора (родилась в 2020 году). Старший сын Всеволод в эту категорию не попадает (родился в 2009 году).

Однако соответствующее ходатайство защиты было отклонено — по решению судьи до вступления приговора в законную силу Блиновская останется в следственном изоляторе.

Адвокаты Елены Блиновской объявили, что считают вынесенный ей приговор слишком суровым, а потому собираются его обжаловать. Юрист Наталья Сальникова уточнила, что решение по жалобе на приговор Блиновской будет принято на следующей неделе, сообщает ТАСС.

Наказали "королеву марафонов" и рублем: ей предстоит выплатить штраф в миллион рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск к Блиновской на 587 миллионов рублей.

Еще 17 февраля сообщалось, что блогеру не хватит всего имущества на оплату долга. Помимо упомянутых 587 миллиардов "накапали" пени в размере 350 миллионов рублей, также за ней числится штраф в 226 миллионов рублей. Сумма превысила миллиард рублей, когда суд включил в список кредиторов налоговую службу.