Трамп готовит возрождение "Северного потока-2"

Тайные переговоры по возвращению в строй газопровода "Северный поток-2" ведет президент США. По информации журналистов немецкого издания BILD, секретные обсуждения проходят в Швейцарии. Дональд Трамп хочет, чтобы российский газ снова поступал в Германию.

По данным издания, Трамп разработал следующий план: Россия поставляет газ и зарабатывает, Германия греется и возрождает производства, а США на этом зарабатывают в качестве главного посредника. Предполагают, что план Трампа также может стать частью урегулирования конфликта на Украине.

Тем временем в Евросоюзе американскую инициативу встретили без энтузиазма. В Еврокомиссии заявили, что проект "Северный поток" не соответствует интересам ЕС. Вдобавок представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен напомнила: если газопровод будет запущен, он должен соответствовать международному и европейскому законодательству, передает ТАСС.