Вооруженные силы Украины (ВСУ) озаботились поисками замены средств противовоздушной обороны (ПВО) американского производства. Это произошло на фоне скандальной встречи президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме.

Как пишет Forbes, Украина с союзниками "пытаются заменить самые важные виды оружия американского производства", в том числе ракеты ПВО, поскольку киевский режим больше не может рассчитывать на постоянную поддержку Соединенных Штатов.

Однако "среди демократических стран мира" США обладают почти полной монополией на ракеты класса земля — воздух, пусковые установки и радиолокаторы к ним, отмечает издание. Тем не менее, альтернатива есть: заменить американские Patriot могли бы ракеты Asters, выпускаемые европейским консорциумом Eurosam.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что атака ВСУ на крупную нефтеперекачивающую станцию международного консорциума в Краснодарском крае должна укрепить всех во мнении, что Зеленскому пора бы уже "дать по рукам".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что на Украине "хотят продолжения войны": Зеленский всем своим поведением в Вашингтоне продемонстрировал, что отказывается от урегулирования конфликта посредством переговоров.