Сын посвятил выступление на льду Наумову и Шишковой

Максим Наумов в рамках шоу Legacy on Ice посвятил номер родителям-чемпионам Вадиму Наумову и Евгении Шишковой, погибшим в авиакатастрофе над Вашингтоном. Катался он под песню Игоря Корнелюка "Город, которого нет". В финале Наумов не сдержал чувств и расплакался. Зрители в зале дружно встали и аплодировали убитому горем Максиму.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании American Airlines потерпел крушение после столкновения с военным вертолетом 30 января при заходе на посадку в аэропорт Рейгана в Вашингтоне. На борту находились 14 фигуристов, среди которых бывшие российские и советские спортсмены.

Среди них были Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые стали чемпионами мира 1994 года в парном катании в составе сборной России. Ранее сообщалось, что с ними должен был лететь сын Максим. Однако потом выяснилось, что наследник пары вылетел более ранним рейсом.