После провальных переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского США могут полностью прекратить поддержку Киева. Вашингтон рассматривает возможность остановки не только финансирования, но и обмена разведданными, а также обучения украинских военных.

Без военной помощи Штатов Киеву придется очень тяжело. Как заявила бывший руководитель аппарата главы Пентагона Келли Магсамен в беседе с Financial Times, потеря поддержки Вашингтона может парализовать Украину за несколько недель.

Один из чиновников из администрации бывшего президента США Джо Байдена также считает, что без помощи Вашингтона Киев продержится недолго — несколько месяцев, "но не лет".

После провала Зеленского на переговорах в Белом доме Европа избрала опасную стратегию, поддержав Украину в ее желании продолжать конфликт до победы над Россией. Американские аналитики уверены, что без поддержки от Вашингтона Киев не сможет добиться нужного преимущества.



Напомним, Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились 28 февраля. Во время переговоров между президентами разгорелся спор. Лидер США обвинил главу киевского режима в неуважении и потребовал покинуть Овальный кабинет. Переговоры завершись досрочно.