ЕК опровергла переговоры по восстановлению "Северных потоков"

Объединенная Европа не меняла свою официальную позицию в отношении газопроводов системы "Северный поток". Такое заявление сделала в понедельник, 3 марта, представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

Спикер главного исполнительного органа Евросоюза заявила, что "Северный поток-2" не отвечает интересам интеграционного объединения, но даже если он и будет восстановлен, его функционирование будет возможно исключительно в рамках европейского законодательства.

При этом Итконен признавала, что добиться автономии от России в газоснабжении Европе по-прежнему не удается. До 13% всего потребляемого Евросоюзом газа продолжает поступать из России, а виноваты в этом компании, которые "покупают его по слишком привлекательным низким ценам", сообщает ТАСС.

Комментарий европейской чиновницы последовал за публикациями о том, что американские власти якобы начали тайные переговоры по возвращению в строй газопровода "Северный поток-2". Источники уверяли, что Вашингтон и Москва разработали целый план, выгодный всем его участникам.

До того появлялись слухи, будто "Северные потоки" хочет приобрести инвестор из Майами. Однако в Кремле отметили, что ничего не слышали о том, "чтобы все акционеры выступали за то, чтобы выставить на торги этот объект критической инфраструктуры энергетической".