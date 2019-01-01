60-летний ведущий шоу "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков изменился до неузнаваемости

На днях в Москве состоялось торжественное вручение национальной музыкальной премии "Виктория". На мероприятии отметилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса, в частности, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Дима Билан, Игорь Крутой, Пелагея, Александр Иванов и его группа "Рондо", Катя Лель, Григорий Лепс и многие другие.

Появился на красной дорожке и прославленный ведущий Алексей Лысенков. Вот только в Сети, куда немедленно попали снимки, многие пользователи его не узнали. Легендарный шоумен сильно изменился. Отметим, что в конце января Лысенков отметил круглую дату. Ему исполнилось 60 лет.

Он начал работать на телевидении еще в 1985 году, однако лишь в начале 90-ых обрел бешеную популярность, когда стал ведущим юмористической передачи "Сам себе режиссер". Она шла до 2019 года включительно, впрочем, не только в этом шоу Лысенков принимал активное участие. На его счету съемки в кино, продюсирование, работа на радио.

На светские мероприятия Алексей Лысенков ходит нечасто, поэтому каждое его появление на красной дорожке привлекает особое внимание общественности.