Автомобиль въехал в толпу в немецком Мангейме

По меньшей мере один человек погиб в результате инцидента в Мангейме в Германии. Автомобиль врезался в толпу в центре города, сообщает издание Mannheimer Morgen.

Как сообщают очевидцы, вооруженные полицейские окружили центральную площадь города и перекрыли мосты. Министерство внутренних дел земли Баден-Вюртемберг предупреждает население об опасной для жизни ситуации. Жителей города просят избегать мест скопления людей.

По свидетельству очевидцев, автомобиль проехал от водонапорной башни до Парадной площади, сбивая людей. Вокруг водонапорной башни с четверга проходит ярмарка, на площадке более 60 закусочных и аттракционов. Проехав через толпу, машина врезалась в ограждение. По предварительным данным, один человек погиб.