Власти немецкого Мангейма выясняют обстоятельства трагедии в центре города

Власти немецкого Мангейма выясняют обстоятельства трагедии, в результате которой погибли по меньшей мере два человека. Еще не менее 25 пострадали, многие - в тяжелом состоянии.

Днем в понедельник в центре города черный внедорожник на большой скорости промчался по пешеходной улице у одного из торговых центров и врезался в толпу.

На место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи и полиция. Водитель автомобиля задержан, мотивы его действий пока неизвестны. Среди возможных версий - несчастный случай или умышленный наезд.