Блиновская может подать на УДО сразу после приезда в колонию

Сегодня, 3 марта, Савеловский районный суд Москвы вынес приговор блогеру Елене Блиновской. Ее осудили на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денежных средств.

Адвокаты просили суд отложить отправку Блиновской в колонию в связи с тем, что у нее есть дети в возрасте до 14 лет, однако ходатайство было отклонено.

Тем не менее, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что Елена может подать ходатайство об условно-досрочном освобождении как только поступит в колонию.

"Блиновская должна поехать в место отбывания наказания и только там подлежит условно-досрочному освобождению. УДО применяется при условии, если лицо отбыло не менее одной трети преступления. Она более двух лет находится в СИЗО, где идет зачет срока один день за два. Формально право на УДО у нее будет чуть ли не по прибытии в колонию", - сообщил юрист телеграм-каналу "Звездач".

Кстати, кроме тюремного срока, наказали "королеву марафонов" и рублем: ей предстоит выплатить штраф в миллион рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск к Блиновской на 587 миллионов рублей.