Самозапрет на кредиты установили почти 2 млн россиян за два дня

С 1 марта россияне получили возможность установить самозапрет на выдачу кредитов через портал "Госуслуги". Всего за два дня функционирования этого сервиса им воспользовались 1,7 миллиона граждан.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России уточнило в своем Telegram-канале, что средний возраст обращающихся за этой услугой составляет 53 года. Чаще всего заявления на оформление самозапрета подавали в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

У граждан, обратившихся за такой услугой, в кредитной истории должна появиться соответствующая пометка. При ее наличии банки и микрофинансовые организации отклонят заявки на получение кредита или займа. При этом в любой момент можно отменить самозапрет — также через портал "Госуслуги".

Ранее Госдума приняла законопроект о введении "периода охлаждения" при выдаче потребительских кредитов. Это даст потенциальному заемщику возможность спокойно обдумать свои действия, что подстрахует от мошеннических действий со стороны третьих лиц.

Между тем российские банки на фоне высоких ставок сократили сроки возврата потребительских и автомобильных кредитов, в то время как срок ипотеки, напротив, значительно увеличился — в среднем сразу на 70 месяцев.