Военная помощь от США Украине пока продолжает поступать. Такое заявление сделал в понедельник, 3 марта, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Зеленский, несмотря на фиаско в Вашингтоне, оптимистично высказался о перспективах украино-американских отношений: "Я думаю, что наши отношения с США будут продолжены".

В Киеве также рассчитывают на продолжение военной поддержки от Вашингтона, заявил Зеленский. В своих соцсетях он вновь заверил, что стремится к миру, а не хочет прекращения боев якобы Россия.

После того, как Зеленского выгнали из Белого дома, президент США Дональд Трамп велел рассмотреть прекращение всех текущих поставок военной помощи Украине. Наряду с этим американский Госдепартамент свернул программу поддержки восстановления украинской энергетической инфраструктуры.

Вслед за этим источники рассказали, что Украина с союзниками "пытаются заменить самые важные виды оружия американского производства", в том числе ракеты ПВО, поскольку киевский режим больше не может рассчитывать на постоянную поддержку Соединенных Штатов.